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В Малом театре поставят спектакль по роману Мединского

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Фото: ТАСС/Почуев Михаил
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Спектакль о Смутном времени по роману «Стена» министра культуры РФ Владимира Мединского поставят в Малом театре, сообщили порталу iz.ru. Соответствующее решение было принято в театре в конце 2017 года.

Актерский состав постановки уже утвержден. Ожидается, что премьера спектакля состоится в этом театральном сезоне.

Роман Владимира Мединского «Стена» был опубликован в 2012 году. В 2016 году телеканал «Россия-1» показал фильм Дмитрия Месхиева по мотивам произведения.

Ранее министр культуры объяснил в официальном заявлении причины отзыва прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина». По его мнению, люди старшего поколения могут воспринять ленту как насмешку над советским прошлым.

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