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Здание будущего филиала Эрмитажа во Владивостоке передано Приморью

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Здания будущих филиалов Эрмитажа и Третьяковской галереи во Владивостоке передано под ведомство Приморского края, сообщила пресс-служба Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В сентябре 2016 года о размещении филиалов крупнейших мировых музейных центров во Владивостоке договорились президент Российской Федерации Владимир Путин и Владимир Миклушевский, бывший на тот момент губернатором Приморского края.

Здания по адресам: Алеутская, 12, и Аксаковская, 12 и 12а, назначены под размещение в них филиалов Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Центра культуры народов Востока, сообщило ИА PrimaMedia.

Теперь вышеозначенные здания переданы из федерального ведомства под ведомство Приморского края в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина и зампреда правительства Ольги Голодец к Минэкономразвития и Росимуществу.

Все здания, в которых будут располагаться объекты культуры, были тщательно подобраны, так, например, здание на улице Алеутской является памятником культуры и находится в историческом центре города — рядом с Приморской картинной галереей. Оно было спроектировано архитектором Базилевским для Русско-Азиатского банка в 1903 году.

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