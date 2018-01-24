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Железнодорожные перевозки наладили из Пензы в Китай

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Первые 40 контейнеров с пиломатериалами, отправленные из Пензы в конце декабря 2017 года, достигли места назначения в китайском городе Харбине. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.

Контейнеры достигли пункта назначения в минувшие выходные. Организована доставка была по системе «одно окно». Данная услуга является комплексной и включает в себя не только подготовку всех перевозочных документов за грузоотправителя, но также транспортных накладных, терминальную обработку и таможенное декларирование, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Предполагается, что подобные виды грузоперевозок могут стать регулярными. Также рассматривается вопрос в доставки товаров в составе ускоренных поездов из Пензы в Азиатско-Тихоокеанский регион.

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