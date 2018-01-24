Ветер повредил крышу жилого дома в Башкирии

Крыша жилого дома в городе Мелеуз в Башкирии повреждена сильным ветром. Обошлось без пострадавших. Последствия урагана сейчас устраняются.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, с кровли кирпичного дома, общая площадь которого составляет 130 кв. м, сорвало листы шифера. Эвакуация жителей не потребовалась. Система обеспечения не нарушена.

Между тем в некоторых районах республики сегодня ожидается метель. Скорость ветра при порывах может составлять 20 м/с. Спасательные службы предупреждают водителей о том, что на трассах возможны снежные заносы, а видимость может ухудшиться до 500 м.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что на юге Сахалина в снежном плену оказался пассажирский поезд, следовавший из поселка Ноглики в Южно-Сахалинск. Поезд не смог двигаться из-за сильнейших переметов на железнодорожных путях.