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Саратовские депутаты раскритиковали идею зимнего велопарада

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В городской думе Саратова выступили против проведения велопарада в зимнее время и перекрытия улиц ради этого мероприятия. Идею раскритиковал депутат Виктор Марков. Он предложил критичнее относиться к «хотелкам экстремалов». 

«Если летом лыжники и конькобежцы захотят, тоже ради них перекрывать улицы?» — цитирует Маркова ИА «Взгляд-инфо».

Велопарад в Саратове запланирован на субботу, 27 января. В связи с его проведением будут перекрыты несколько центральных улиц. Как сказано в группе «Саратов велосипедный» в социальной сети «ВКонтакте», цель парада — популяризация велосипеда как вида транспорта на все сезоны.

В Москве, напомним, в 2017 году состоялось четыре велопарада. И один из них прошел в январе. В этом году также запланировано четыре велопарада, сообщил куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов. Зимний состоится 11 февраля.

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