Бастрыкин посетил Сирию

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин совершил рабочий визит в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 24 января.

Глава СКР провел встречи с руководством правоохранительных органов и судебной системы Сирии.

В частности, прошли встречи с начальником Бюро национальной безопасности САР дивизионным генералом Али Мамлюком и с начальником Управления военных судов Минобороны САР бригадным генералом Мухаммедом Канджу Хассаном.

На встречах обсуждалось взаимодействие при расследовании преступлений против российских военных, а также преступлений, совершаемых боевиками запрещенной в России группировки ИГ в отношении мирного населения Сирии.

Кроме того, была достигнута договоренность о передаче сирийской стороной материалов уголовных дел, заведенных в отношении российских граждан, которые выехали в Сирию и воевали на стороне террористических группировок.

Александр Бастрыкин также посетил российскую военную базу Хмеймим, где провел совещание с военными следователями СК России.

14 января Александр Бастрыкин в целях пресечения экстремизма предложил упорядочить выезд из РФ на учебу исповедующей ислам молодежи.