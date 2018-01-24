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Бастрыкин посетил Сирию

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Фото: Пресс-служба Следственного Комитета России
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин совершил рабочий визит в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 24 января.

Глава СКР провел встречи с руководством правоохранительных органов и судебной системы Сирии.

В частности, прошли встречи с начальником Бюро национальной безопасности САР дивизионным генералом Али Мамлюком и с начальником Управления военных судов Минобороны САР бригадным генералом Мухаммедом Канджу Хассаном.

На встречах обсуждалось взаимодействие при расследовании преступлений против российских военных, а также преступлений, совершаемых боевиками запрещенной в России группировки ИГ в отношении мирного населения Сирии.

Кроме того, была достигнута договоренность о передаче сирийской стороной материалов уголовных дел, заведенных в отношении российских граждан, которые выехали в Сирию и воевали на стороне террористических группировок.

Александр Бастрыкин также посетил российскую военную базу Хмеймим, где провел совещание с военными следователями СК России.

14 января Александр Бастрыкин в целях пресечения экстремизма предложил упорядочить выезд из РФ на учебу исповедующей ислам молодежи.

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