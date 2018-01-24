У «Бесценной лиги» хоккея появился талисман и амбассадор

На очередной встрече медиаклуба «Бесценных любителей хоккея» Mastercard и КХЛ, состоявшейся в понедельник, 22 января, был представлен амбассадор «Бесценной лиги» и ее талисман. Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Представителем лиги стала российская телеведущая и супруга нападающего «Салавата Юлаева» Игоря Макарова Лера Кудрявцева.

«Для меня большая честь быть частью традиции «Бесценная лига», попытаться сделать всё, чтобы просмотр хоккея стал семейным. Почему-то до сих пор это считается сугубо мужским занятием. Но мне хочется, чтобы и женская половина приобщалась к потрясающему зрелищу. <...> Одним словом, хочется объединять людей, делать так, чтобы мы все вместе наслаждались игрой, получали бесценные эмоции от просмотра хоккея, который, как я считаю, гораздо круче, чем футбол», — заявила она, обращаясь к участникам встречи.

В качестве талисмана «Бесценной лиги» была выбрана пара шайб желтого и красного цветов, символизирующая игрока и болельщицу. Отмечается, что герои символизируют «крепкую связь между игроками и теми, кто поддерживает их на трибунах». Отныне новые герои будут присутствовать на всех знаковых событиях «Бесценной лиги», в числе которых церемонии награждения «бесценных игроков и болельщиков».

Встреча «Бесценных любителей хоккея» проходила в день матча между «Спартаком» и «Северсталью» — прямых конкурентов за попадание в плей-офф от Западной конференции. Игра завершилась со счетом 3:4 в пользу череповецкого клуба.

По словам директора по маркетингу компании Mastercard в России Светланы Волошенко, почти за два сезона к «Бесценной лиге» присоединились свыше 200 тыс. участников. Все они претендуют на главную награду — право выйти на лед с хоккеистом любимого клуба.