Прямой эфир

Трамп обвинил Samsung в утере 50 тыс. сообщений сотрудников ФБР

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Дональд Трамп обвинил компанию Samsung в исчезновении 50 тыс. сообщений сотрудников ФБР Питера Стрзока и Лизы Пейдж, состоящих в отношениях. Расследование по факту пропажи нелицеприятных сообщений о Трампе проводит Минюст США.

Обвинения в адрес южнокорейской компании Трамп выдвинул в Twitter.

«Где 50 тыс. важных сообщений между любовниками из ФБР Лизой Пейдж и Питером Стрзоком? Виноват Samsung», — заявил президент США.

Напомним, что и Стрзок, и Пейдж имели отношение к команде спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает телеканал «360».  Оба сотрудника ФБР в ходе переписки упоминали некое «секретное сообщество», предположительно существовавшее в министерстве юстиции США и ФБР. Оно действовало во время президентской кампании в 2016 году против Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о планах спецпрокурора Мюллера допросить Трампа
Более 50% американцев опасаются применения ядерного оружия Трампом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017