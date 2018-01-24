Трамп обвинил Samsung в утере 50 тыс. сообщений сотрудников ФБР
Американский президент Дональд Трамп обвинил компанию Samsung в исчезновении 50 тыс. сообщений сотрудников ФБР Питера Стрзока и Лизы Пейдж, состоящих в отношениях. Расследование по факту пропажи нелицеприятных сообщений о Трампе проводит Минюст США.
Обвинения в адрес южнокорейской компании Трамп выдвинул в Twitter.
«Где 50 тыс. важных сообщений между любовниками из ФБР Лизой Пейдж и Питером Стрзоком? Виноват Samsung», — заявил президент США.
Напомним, что и Стрзок, и Пейдж имели отношение к команде спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает телеканал «360». Оба сотрудника ФБР в ходе переписки упоминали некое «секретное сообщество», предположительно существовавшее в министерстве юстиции США и ФБР. Оно действовало во время президентской кампании в 2016 году против Трампа.