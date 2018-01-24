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Акция против сноса памятника Мао Цзэдуну прошла в китайском Чжэнчжоу

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Фото: Global Look Press/Frank Bienewald
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Протестующие против сноса статуи Мао Цзэдуна в уезде Лонин китайской провинции Хэнань провели акцию в административном центре региона — городе Чжэнчжоу. Об этом пишет газета Global Times.

В субботу, 20 января, 10 сторонников идей Мао Цзэдуна вышли на центральные улицы города с плакатами и громкоговорителями. Они призывали защитить честь лидера революции в Китае. Действия активистов привлекли внимание около 1 тыс. горожан.

«Снос статуи председателя Мао вызывает негодование. Мао Цзэдун — великий вождь и герой № 1 национального возрождения», — заявила активистка и член команды продвижения идей Мао Цзэдуна в Чжэнчжоу Сун Ин. Она отметила, что сообщение о сносе статуи в уезде Лонин спровоцировало протесты и в других провинциях.

17 января 2017 года замглавы госуправления Китая по делам печати, издательств и кинематографии в городе Шицзячжуан Цзо Чуньхэ уволили со своей должности за скандальный пост в соцсети Sina Weibo, в котором он назвал Мао Цзэдуна дьяволом, а ежегодные мероприятия в честь бывшего китайского лидера — крупнейшим в мире поклонением культу.

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