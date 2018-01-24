Курс биткоина опустился ниже $11 тыс.

Биткоин торгуется в среду, 24 января, ниже отметки в $11 тыс., следует из данных портала CoinMarketCap. Самая популярная в мире криптовалюта по состоянию на 7:53 мск дешевела до $10,67 тыс.

На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене до $10,7 тыс., сообщает «РИА Новости».

Снизился курс и других, менее популярных криптовалют: Ethereum и Bitcoin Cash. Ripple дорожал до $1,32.

Ранее нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер заявил, что рост стоимости биткоина вовсе не говорит о том, что за ним будущее, наоборот, самую популярную криптовалюту ждет «тотальный коллапс».

Портал iz.ru сообщал, что правительство Южной Кореи готовит пакет мер, чтобы ограничить «иррациональное» увлечение криптовалютами. А в Китае власти намерены заблокировать онлайн-платформы и мобильные приложения для торговли биткоинами.