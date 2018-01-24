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РФПИ назвал приоритетные инвестпроекты в этом году

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестирует в портал «Доктис» и другие проекты в телемедицине в текущем году, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в куларах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Подтверждаем, что будем инвестировать в платформу «Доктис». Это онлайн-телемедицина, которую, соответственно, будем запускать вместе с Марком Курцером», — приводит его слова «РИА Новости».

Он пояснил, что телемедицина и технологический сектор вообще будут крайне интересны для инвесторов и станут «большим фокусом» РФПИ в этом году. 

Однако какими именно проектами займется фонд и каков объем вложения, Дмитриев не уточнил.

Платформа «Доктис» — это справочно-информационный проект о медицине и здоровье с онлайн-сервисами. Портал публикует новости здоровья, обзоры медоборудования, экспертные мнения, в том числе планирования беременности и материнства.

Тем временем отечественное производство стало более привлекательным для наших инвесторов. Больше всего бизнесмены хотят вкладывать деньги в нефтегазовую отрасль и промышленность. Следом идут медико-биологическая, а также горнодобывающая и металлургическая отрасли.

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