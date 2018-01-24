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Уроки в школах Мурманска отменены из-за мороза

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Из-за сильных морозов власти Мурманска отменили занятия в школах города. На уроки не пойдут учащиеся с 1-го по 5-е классы. Информация об этом появилась на сайте комитета по образованию.

ИА «Би-порт» отмечает, что синоптики прогнозируют на сегодня сильные холода в Мурманске. Днем температура может опуститься до -30 градусов. Уже в четверг прогнозируется потепление.

Между тем особые меры безопасности в связи с холодами были введены МЧС в 21 регионе России. Штормовое предупреждение из-за приближения циклона было объявлено на Камчатке.

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