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Выставка портретов кисти Брюллова откроется в Третьяковской галерее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Третьяковская галерея в Москве представляет выставку портретных работ художника, живописца Карла Брюллова. Выставка открывается в среду, 24 января, работать экспозиция будет шесть месяцев — до 24 июня.

Название выставки — «Карл Брюллов. Портреты из частного собрания Санкт-Петербурга». Всем желающим будут представлены работы художника, ранее неизвестные широкой публике, сообщает «Федеральное агентство новостей». Так, в частности, восемь выставленных картин собрал праправнук брата художника — Александр Брюллов. Среди полотен — автопортреты живописца и картина «Дама у фортепьяно».

Ранее сообщалось, что в Москве открылся новый музей «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского». 

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