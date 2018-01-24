Местные авиарейсы на Камчатке отменили из-за циклона

Рейсы по маршрутам местных авиалиний на территории Камчатки 24 января отменили из-за сильных осадков и ветра.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на диспетчера аэропорта Петропавловска-Камчатского.

«Местные авиарейсы отложены до улучшения погоды», — сказал собеседник агентства.

По его словам, аэропорт работает в штатном режиме. Практически все авиарейсы, связывающие Камчатку с другими регионами, на сегодня выполнены. Единственный остающийся на Камчатке самолет авиакомпании «Аврора» должен вылететь в Хабаровск по расписанию.

Циклон обрушился на Камчатку утром 23 января, он принес осадки и ураганный ветер.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском из-за подхода мощного циклона отменены занятия в школах. Руководителям предприятий и организаций также рекомендовано объявить 24 января выходным днем.