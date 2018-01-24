Пикеты против визита Трампа прошли в Швейцарии

Жители Швейцарии выступают против приезда в Давос президента США Дональда Трампа, акции прошли вечером во вторник в ряде городов. ТАСС отмечает, что протесты прошли в Лозанне, Женеве, Цюрихе, Фрибуре.

Отмечается, что в Лозанне манифестация собрала от 250 до 300 участников. Общественники демонстрируют лозунг «Trump not welcome». Трамп примет участие во Всемирном экономической форуме, он обсудит с мировыми лидерами ситуацию вокруг КНДР и ядерное соглашение с Ираном.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп не будет сопровождать своего супруга в поездке в Давос.