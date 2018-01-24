Ремонт детских садов начинают власти Барнаула в 2018 году

Власти Барнаула начинают в этом году ремонт городских детских садов. Об этом сообщил градоначальник Сергей Дугин. По его словам, в благоустройстве нуждается 61 дошкольное учреждение.

Глава Барнаула поручил составить план поэтапного ремонта детских садов. Весной специалисты проинспектируют учреждения и после внесут свои предложения. Дугин не исключил, что власти позаботятся и об обновлении детских игровых площадок.

Как отмечает ресурс altapress.ru, многие из детсадов были построены еще 30 лет назад. Сейчас территории благоустраивают в основном родители, которые своими силами разбивают клумбы и даже покупают оборудование на площадки. Однако, к примеру, новый асфальт они положить уже не смогут.

В конце декабря 2017 года портал iz.ru сообщал о том, что в детском саду в поселке Роза Челябинской области в помещениях от холода появился снег. А родители воспитанников вынуждены утеплять комнаты мягкими игрушками.