Тело буддистского монаха осталось нетленным через два месяца после смерти
Тело 92-летнего буддистского монаха, скончавшегося около двух месяцев назад, было эксгумировано его последователями в Таиланде, сообщает The Mirror.
Известный в Таиланде духовный буддийский гуру Луанг Пхон Пьян скончался в Бангкоке в ноябре 2017 года. Тело монаха доставили в храм, а в январе 2018-го последователи эксгумировали тело в рамках традиционной церемонии и обнаружили его нетленным и с улыбкой на губах.
По словам специалистов, тело монаха выглядит так, будто он скончался не более 36 часов назад.
На сотый день с момента смерти тело вновь захоронят.
В 2017 году в Непале избрали новую живую богиню. Девочке всего три года, она преодолела все испытания и обошла трех конкуренток. Кумари — так в Непале называют богиню. Ей поклоняются индуисты и буддисты.