Тело буддистского монаха осталось нетленным через два месяца после смерти

Тело 92-летнего буддистского монаха, скончавшегося около двух месяцев назад, было эксгумировано его последователями в Таиланде, сообщает The Mirror.

Известный в Таиланде духовный буддийский гуру Луанг Пхон Пьян скончался в Бангкоке в ноябре 2017 года. Тело монаха доставили в храм, а в январе 2018-го последователи эксгумировали тело в рамках традиционной церемонии и обнаружили его нетленным и с улыбкой на губах.

По словам специалистов, тело монаха выглядит так, будто он скончался не более 36 часов назад.

Buddhist monk appears to SMILE as his body is exhumed two months after his deathhttps://t.co/0ty33h4uXE pic.twitter.com/65eWSOK4qn — Daily Mail Online (@MailOnline) January 23, 2018

На сотый день с момента смерти тело вновь захоронят.

В 2017 году в Непале избрали новую живую богиню. Девочке всего три года, она преодолела все испытания и обошла трех конкуренток. Кумари — так в Непале называют богиню. Ей поклоняются индуисты и буддисты.