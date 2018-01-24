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Тело буддистского монаха осталось нетленным через два месяца после смерти

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Фото: TASS/ZUMA/Yu Fangping
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Тело 92-летнего буддистского монаха, скончавшегося около двух месяцев назад, было эксгумировано его последователями в Таиланде, сообщает The Mirror.

Известный в Таиланде духовный буддийский гуру Луанг Пхон Пьян скончался в Бангкоке в ноябре 2017 года. Тело монаха доставили в храм, а в январе 2018-го последователи эксгумировали тело в рамках традиционной церемонии и обнаружили его нетленным и с улыбкой на губах.

По словам специалистов, тело монаха выглядит так, будто он скончался не более 36 часов назад.

На сотый день с момента смерти тело вновь захоронят.

В 2017 году в Непале избрали новую живую богиню. Девочке всего три года, она преодолела все испытания и обошла трех конкуренток. Кумари — так в Непале называют богиню. Ей поклоняются индуисты и буддисты.

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