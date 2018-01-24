Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики обещают в среду днем до –9 градусов в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность без осадков ожидает москвичей и гостей столицы днем в среду, по данным Гидрометцентра, температура воздуха будет от -7 до -9 градусов.

В Московской области днем 24 января ожидается от 7 до 12 градусов мороза.

Ветер будет слабый, переменных направлений, атмосферное давление — около 760 мм ртутного столба. Ранее сообщалось, что ночь на вторник, 23 января, стала самый холодной в Москве с начала зимы: метеостанция на ВДНХ зафиксировала 12,4 градуса мороза.

Морозная погода продержится в Москве до четверга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптик рассказал о погоде в феврале
Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за циклона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017