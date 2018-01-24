Синоптики обещают в среду днем до –9 градусов в Москве

Переменная облачность без осадков ожидает москвичей и гостей столицы днем в среду, по данным Гидрометцентра, температура воздуха будет от -7 до -9 градусов.

В Московской области днем 24 января ожидается от 7 до 12 градусов мороза.

Ветер будет слабый, переменных направлений, атмосферное давление — около 760 мм ртутного столба. Ранее сообщалось, что ночь на вторник, 23 января, стала самый холодной в Москве с начала зимы: метеостанция на ВДНХ зафиксировала 12,4 градуса мороза.

Морозная погода продержится в Москве до четверга.