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Дорогу в Хабаровском крае закрыли для автобусов из-за циклона

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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На дороге Хабаровск–Лидога–Ванино из-за циклона введено ограничение движения для автобусов.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Дорога закрыта с 12:30 для автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, и пригородного сообщения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что автобусы пустят по дороге после улучшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что на Хабаровский край надвигаются морозы, которые продержатся вплоть до 26 января. По прогнозу синоптиков, в горах по ночам может быть до –45 градусов. Днем прогнозируется до –28 градусов.

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