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На Чукотке рассказали о последствиях землетрясения на Аляске

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Фото: Global Look Press/Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS
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Мощное землетрясение на Аляске не привело к повреждениям зданий и сооружений на Чукотке, угрозы цунами для российского региона нет, сообщает окружной главк МЧС.

«В населенных пунктах ощутимых колебаний земли не произошло, поврежденных зданий и сооружений нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расстояние от эпицентра землетрясения до ближайшего населенного пункта Чукотского АО составляет около 800 км.

Ранее сообщалось, что волна высотой 13 м обрушилась на американский остров Кадьяк у берегов Аляски. Это произошло вслед за мощным землетрясением магнитудой 8 баллов.

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