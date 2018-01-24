На Чукотке рассказали о последствиях землетрясения на Аляске

Мощное землетрясение на Аляске не привело к повреждениям зданий и сооружений на Чукотке, угрозы цунами для российского региона нет, сообщает окружной главк МЧС.

«В населенных пунктах ощутимых колебаний земли не произошло, поврежденных зданий и сооружений нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расстояние от эпицентра землетрясения до ближайшего населенного пункта Чукотского АО составляет около 800 км.

Ранее сообщалось, что волна высотой 13 м обрушилась на американский остров Кадьяк у берегов Аляски. Это произошло вслед за мощным землетрясением магнитудой 8 баллов.