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Три человека стали жертвами аварии на Западном берегу Иордана

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Фото: Global Look Press/Mohammed Asad Apaimages/ZUMAPRESS
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Трое погибли, более десяти человек получили ранения при столкновении автомобилей на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ. 

Как заявила представитель палестинского Красного Полумесяца Ираб аль-Фукаха, инцидент произошел на дороге Наблус–Тулькарм в результате столкновения трех машин — одной палестинской и двух израильских.

По ее словам, сейчас пять палестинцев находятся в критическом состоянии. 

Как писал портал iz.ru ранее, 24 января, столкновение трех автомобилей произошло на Калужском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадали пять человек, четверо были госпитализированы. 

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