Пять раненых в Кентукки школьников находятся в критическом состоянии

Состояние пятерых учеников, получивших ранения при стрельбе в школе города Бентон (штат Кентукки), оценивается как критически тяжелое.

Об этом сообщил начальник управления полиции штата Рик Сандерс в своем микроблоге в Twitter.

#MarshallCountyHS Shooting: “We still have five students in critical condition” -KSP Commissioner Rick Sanders — KY State Police (@kystatepolice) January 24, 2018

Начальник полиции уточнил также, что одним из первых на место ЧП прибыл сотрудник органов правопорядка, опасавшийся за свою дочь. Она училась в школе, в которой произошла стрельба.

Во вторник 15-летний ученик школы в городе Бентон открыл огонь из пистолета по одноклассникам. Двое учащихся — мальчик и девочка — были убиты, 19 человек получили ранения. Стрелявший был задержан на месте.