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Врачи назвали главную опасность наращивания ногтей

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Постоянное наращивание ногтей и использование гель-лака становится причиной проблем со здоровьем, заявила заведующая филиалом «Коломенский» МНПЦ дерматовенерологии и косметологии, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Заторская.

По ее словам, все эти процедуры приводят к чрезмерной ломкости и хрупкости ногтей, а также к их неправильному росту. В худших случаях слишком частые походы в маникюрные салоны могут привести к полному онихолизису — отслоению ногтевой пластины.

«Хотя бы несколько месяцев в году они должны «отдыхать» от покрытия лаками и восстанавливаться», — рассказала врач, которую цитирует «Российская газета».

Опасность процедур связана также с использованием инструментов, через них посетители салонов рискуют заразиться грибковыми и другими инфекциями.

Летом 2016 года детским поварам в России запретили наращивать ногти.

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