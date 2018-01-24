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Устроившему стрельбу в школе Техаса подростку предъявили обвинения

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Фото: Global Look Press/Jerry Lara/ZUMAPRESS
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Шестнадцатилетнему подростку, который устроил стрельбу в техасской школе, предъявили обвинения.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Обвинения предъявлены по двум пунктам, связанным с нападением при отягчающих обстоятельствах с использованием смертельного оружия.

Стрельба произошла 22 января в школе округа Эллис. В результате была ранена 15-летняя ученица. Власти задержали предполагаемого стрелка.

Первое слушание по этому делу назначено на среду.

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