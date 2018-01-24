Дочь Рауля Кастро вновь выдвинули кандидатом в депутаты парламента Кубы

Мариэла Кастро, дочь председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро, была вновь выдвинута кандидатом в депутаты Национальной ассамблеи народной власти. Об этом она сама сообщила в своем микроблоге в Twitter.

Por segunda ocasión he tenido el honor y la responsabilidad de ser nominada como diputada al Parlamento #Cuba — Mariela Castro Espin (@CastroEspinM) January 23, 2018

«Во второй раз я удостоилась чести быть номинированной в депутаты парламента Кубы», — написала Мариэла Кастро.

Как передает ТАСС, списки кандидатов в Национальную ассамблею, а также в органы самоуправлений всех 15 провинций были утверждены 21 января. Голосование состоится 11 марта.

Первое заседание парламента нового созыва состоится 19 апреля 2018 года. На нем избранные депутаты выберут из своих рядов 31 члена Госсовета. Им, в свою очередь, предстоит назначить председателя — главу государства и правительства.

Сообщается, что 55-летняя Кастро является членом Национальной ассамблеи от Гаваны с февраля 2013 года. Дочь кубинского лидера также возглавляет Национальный центр сексуального воспитания и известна своей активной деятельностью по защите прав сексуальных меньшинств на Кубе.

Портал iz.ru писал о том, что в сентябре прошлого года соцсеть Facebook временно заблокировала профиль Мариэлы Кастро. Причиной стала публикация номера банковского счета для помощи пострадавшим от урагана «Ирма».