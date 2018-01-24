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Двигавшаяся на автопилоте машина Tesla попала в аварию в Калифорнии

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Электромобиль производства компании Tesla, находившийся в режиме автопилота, врезался в пожарную машину в американском городе Калвер-Сити штата Калифорния.

Об этом сообщила во вторник, 23 января, телекомпания CNN.

Как пишут журналисты, седан Model S двигался со скоростью около 104 км/ч и врезался в пожарный автомобиль, остановившийся на автотрассе для оказания помощи участникам другого ДТП. 

Пострадавших в результате инцидента нет, но Национальное управление по безопасности на транспорте США намерено провести расследование и изучить все обстоятельства аварии.

В компании Tesla журналистам заявили, что даже при использовании автопилота водитель обязан контролировать ситуацию, чтобы в любой момент взять управление на себя.

В 2016 году минтранс США начал специальное расследование о причине гибели водителя, который двигался на автопилоте машины компании Tesla. Инцидент мог привести к отзыву 25 тыс. аналогичных автомобилей. 

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