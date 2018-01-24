Сигарету ребенку-курильщику из Северной Осетии дал родной дядя

Полицейские в Северной Осетии установили, что сигарету ребенку, курившему на распространенном в соцсетях видеоролике, дал его родной дядя.

Мужчина уже привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба регионального МВД.

«Сигарету ребенку дал родной дядя, в отношении которого сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака» КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает штраф до 2 тыс. рублей.

В МВД отметили, что полицейские провели профилактическую беседу с родителями ребенка, семья взята на контроль.

Ранее в соцсетях получил распространение видеоролик, на котором маленький ребенок, сидя на коленях у взрослого, курит сигарету. Прокурор республики поручил организовать проверку по данному факту, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям родителей ребенка.

В середине января портал iz.ru сообщал, что курильщика сняли с рейса Москва–Сочи в международном аэропорту Волгограда. Мужчина закурил сигарету во время полета.