Спортивный юрист оценил шансы отстраненных россиян на участие в ОИ-2018

Российские спортсмены, не получившие приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на ОИ-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, с высокой долей вероятности не смогут принять участие в турнире. Об этом «Известиям» заявил спортивный юрист Артем Пацев.

«Единственный шанс — согласие МОКа на рассмотрение их апелляции в CAS Ad Hoc. В ситуации с нынешним форматом допуска российских спортсменов рассмотрение их жалоб можно инициировать только с согласия второй стороны», — рассказал он.

При этом Пацев напомнил о словах главы МОКа Томаса Баха. Ранее он заявил, что новая система допуска на Олимпиаду для российских спортсменов — так называемое приглашение — не подразумевает обжалования.

По мнению эксперта, новую форму допуска для российских спортсменов МОК разработал, чтобы избежать повторения прецедентов летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, когда наши атлеты смогли успешно обжаловать свой недопуск и принять участие в Играх.

«Это (согласие МОКа. — Прим. ред.) маловероятно, учитывая предыдущие действия этой организации. Да и в случае согласия дела спортсменов начнут рассматривать только с 1 февраля, и не факт, что принять по ним решение арбитры успеют до старта Олимпиады», — заключил Пацев.

Как стало известно 19 января, МОК не допустил к Играм 111 спортсменов из РФ. Так, от Игр отстранены олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и один из ведущих российских лыжников Сергей Устюгов, а также фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Олимпийский комитет России (ОКР) намерен еще раз направить списки российских спортсменов в МОК, чтобы комитет пересмотрел свое решение, которое пока является предварительным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Нам просто пытаются навредить»

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter