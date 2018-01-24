Полицейские в Бельгии открыли огонь по напавшему на них с ножом

Бельгийские полицейские открыли огонь по человеку, который напал на них с ножом на железнодорожном вокзале в городе Гент во Фландрии.

Инцидент произошел вечером 23 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Soir.

Нападавший мужчина был госпитализирован. Прокуратура считает инцидент «серьезным».

В середине декабря неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в городе Маастрихт на юго-востоке Нидерландов. Жертвами нападения стали два человека.



