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Научный центр построят за 12,5 млрд рублей в Тамбовской области

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Объем вложений в научно-технический центр может составить порядка 12,5 млрд рублей в Мичуринском районе в городе Мичуринск в Тамбовской области, сообщила пресс-служба администрации области со ссылкой на губернатора области Александра Никитина.

В этом году планируется начать строительство научно-технического центра «Мичуринская долина». Объем всех инвестиций для осуществления проекта составит порядка 12,5 млрд рублей, сообщило ИА «Абирег».

Завершить реализацию проекта планируется через семь лет, за это время территория строительства должна преобразоваться в единый комплекс из 12 земельных участков, которые образуют между собой единую экосистему как в юридическом, так и в техническом понимании.

Научно-технический центр предоставит 2 тыс. рабочих мест для специалистов. По уже сделанным прогнозам, благодаря научным разработкам специалистов центра в течение ближайших 10 лет производство плодов и ягод вырастет до 10 млн т, а потери сельхозпродукции уменьшатся с 30% до 5%.

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