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«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Оскар»

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Российская лента «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева претендует на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Оглашение соискателей на победу состоялось во вторник, 23 января, в Лос-Анджелесе.

Как сообщается на сайте кинопремии, явным фаворитом в этом году является картина «Форма воды» 53-летнего мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. Лента получила в общей сложности 13 номинаций, в том числе и основную — «Лучший фильм».

Продюсер фильма «Нелюбовь» Александр Роднянский заявил порталу iz.ru о том, что номинирование картины на «Оскар» является подтверждением таланта режиссера. Он отметил, что кинолента стала единственным иностранным фильмом, отмеченным призом Каннского кинофестиваля и номинированным на все без исключения главные мировые кинонаграды этого сезона.

«Нелюбовь» выиграла Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля, была удостоена премии 70-го Каннского кинофестиваля и получила главный приз Международного кинофестиваля в Мюнхене.

В фильме «Нелюбовь» рассказывается о московской семье, переживающей тяжелый развод. Каждый из супругов уже начал новую жизнь, потому развод для них лишь формальность. Из-за взаимных претензий друг к другу пара забывает о чувствах их единственного ребенка, 12-летнего Алеши. После очередной ссоры супругов мальчик исчезает.

Сообщается, что юбилейная 90-я церемония вручения наград кинопремии «Оскар» состоится 4 марта. Вести мероприятие второй раз подряд предстоит американскому комику и телеведущему Джимми Киммелу.

За всю историю кинопремии шесть отечественных картин удостаивались заветного «Оскара». Первым фильмом, получившим статуэтку киноакадемиков, стала документальная лента советских режиссеров Ильи Копалина и Леонида Варламова «Разгром немецких войск под Москвой» в 1943 году. Лучшим фильмом на иностранном языке в 1969 году стала картина «Война и мир» Сергея Бондарчука. В той же номинации в 1976 году была отмечена картина «Дерсу Узала» японского режиссера Акиры Куросавы. Она была снята по мотивам произведений Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», все герои говорят на русском языке.

В 1981 году «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке» получил Владимир Меньшов за картину «Москва слезам не верит». В этой же номинации в 1995 году победила лента «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. В 2000 году статуэтку за «Лучший короткометражный анимационный фильм» американские киноакадемики присудили анимационному фильму Александра Петрова «Старик и море».

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