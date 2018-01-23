Электробус для прохождения зимнего тестирования прибыл в Липецк

Электробус прибыл в Липецк для прохождения тестирования в условиях зимы, сообщила пресс-служба мэрии города.

В пятницу, 26 января, планируют начать тестирование электробуса «Волгабас» на городском маршруте общественного транспорта №2. В течение месяца маршруты будут меняться, и это позволит произвести более точную оценку работы при движении по затяжным подъемам транспорта в условиях зимы.

Прибыл электробус своим ходом из Владимира. По информации, предоставленной производителем, мощности заряда хватает на прохождение расстояния в 200 км при условии загруженности салона и включенного климат-контроля, сообщает GOROD48.

По словам председателя департамента транспорта Александра Алынина, в случае успешного прохождения испытания по зимним русским дорогам будет основательно рассматриваться приобретение партии такой техники в размере пяти единиц в первом полугодии и порядка 150 единиц техники до 2022 года.

Приблизительная стоимость данного экологически чистого транспортного средства составляет 15 млн рублей. Максимальная скорость, которую может развить электробус, составляет 80 км/ч. Салон транспорта предусмотрен для 90 пассажиров.