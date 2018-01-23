Прямой эфир

Электробус для прохождения зимнего тестирования прибыл в Липецк

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электробус прибыл в Липецк для прохождения тестирования в условиях зимы, сообщила пресс-служба мэрии города.

В пятницу, 26 января, планируют начать тестирование электробуса «Волгабас» на городском маршруте общественного транспорта №2. В течение месяца маршруты будут меняться, и это позволит произвести более точную оценку работы при движении по затяжным подъемам транспорта в условиях зимы.

Прибыл электробус своим ходом из Владимира. По информации, предоставленной производителем, мощности заряда хватает на прохождение расстояния в 200 км при условии загруженности салона и включенного климат-контроля, сообщает GOROD48.

По словам председателя департамента транспорта Александра Алынина, в случае успешного прохождения испытания по зимним русским дорогам будет основательно рассматриваться приобретение партии такой техники в размере пяти единиц в первом полугодии и порядка 150 единиц техники до 2022 года.

Приблизительная стоимость данного экологически чистого транспортного средства составляет 15 млн рублей. Максимальная скорость, которую может развить электробус, составляет 80 км/ч. Салон транспорта предусмотрен для 90 пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Видео разгона электрогрузовика Tesla Semi появилось в Сети
Владельцам гироскутеров предложили выдавать права

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017