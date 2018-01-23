Массовое отравление газом произошло в подмосковном общежитии
Массовое отравление неизвестным газом произошло в общежитии в Одинцовском районе Подмосковья.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, ЧП произошло в населенном пункте Новоивановское.
«По адресу Амбулаторная улица, дом 49 произошло массовое отравление людей неизвестным газом в общежитии», — сказал он.
Источник добавил, что речь идет о по меньшей мере 50 пострадавших, «состояние пострадавших оценивается как нетяжелое».
В начале января семья из четырех человек отравилась бытовым газом в подмосковных Мытищах. В числе пострадавших — двое взрослых и двое детей в возрасте трех лет.