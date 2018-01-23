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Массовое отравление газом произошло в подмосковном общежитии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Массовое отравление неизвестным газом произошло в общежитии в Одинцовском районе Подмосковья.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, ЧП произошло в населенном пункте Новоивановское.

«По адресу Амбулаторная улица, дом 49 произошло массовое отравление людей неизвестным газом в общежитии», — сказал он.

Источник добавил, что речь идет о по меньшей мере 50 пострадавших, «состояние пострадавших оценивается как нетяжелое».

В начале января семья из четырех человек отравилась бытовым газом в подмосковных Мытищах. В числе пострадавших — двое взрослых и двое детей в возрасте трех лет.

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