Массовое отравление газом произошло в подмосковном общежитии

Массовое отравление неизвестным газом произошло в общежитии в Одинцовском районе Подмосковья.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, ЧП произошло в населенном пункте Новоивановское.

«По адресу Амбулаторная улица, дом 49 произошло массовое отравление людей неизвестным газом в общежитии», — сказал он.

Источник добавил, что речь идет о по меньшей мере 50 пострадавших, «состояние пострадавших оценивается как нетяжелое».

В начале января семья из четырех человек отравилась бытовым газом в подмосковных Мытищах. В числе пострадавших — двое взрослых и двое детей в возрасте трех лет.