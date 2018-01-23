Уборка кукурузы с полей происходит в -10 градусов в Тамбовской области

Уборка кукурузных полей производится аграрным предприятием при температуре –10 градусов в Тамбовской области.

В январе сельскохозяйственные производители продолжают уборку кукурузы с полей, покрытых снегом. По словам самих производителей, подобные моменты случаются редко, но всё же происходят.

Из-за переменчивой погоды — дождей, морозов, оттепелей, перепадов температур — приходится заниматься уборкой урожая в январе, так как этот месяц оказывается самым подходящим для уборки, сообщило ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Важным моментом в сборе кукурузы является ее влажность. Морозы в январе подсушили ее не полностью, и теперь весь собранный урожай проходит процедуру сушки через специальный сушильный комплекс.

Единственное, что страдает от работы зимой в морозы, — это техника, ведь на ночь ее оставляют в поле и она замерзает, поэтому приходится постоянно прогревать технику. При замерзании решет для отогрева применяется газовая пушка.