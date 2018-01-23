Десять браконьеров с частиком задержали в Астраханской области

Десять браконьеров с частиком задержали в Лиманском районе в Астраханской области, сообщила пресс-служба пограничного управления региона.

В районе населенного пункта Бирючья Коса были задержаны 10 мужчин, местных жителей, по подозрению в незаконном вылове рыб вида частиковых – сазана, толстолобика, судака, сома, сообщило «Астрахань 24».

Как удалось установить сотрудникам пограничного управления, вылов осуществлялся при помощи запрещенных орудий. В общей сложности при них было обнаружено порядка 350 кг рыб.

В ходе первоначальной проверки было установлено, что несколько мужчин из группы задержанных уже попадали в поле зрения пограничной службы. По факту произошедшего проводится проверка.