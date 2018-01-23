Четыре моногорода облагородили за 15 млн рублей в Курганской области

Четыре моногорода облагородили за 15 млн рублей в рамках программы «Пять шагов благоустройства повседневности» в Курганской области в Зауралье, сообщила пресс-служба правительства региона.

В городах Варгаши, Далматово, Катайск, Петухово были благоустроены общественные территории в соответствии с программой предложенной Фондом развития моногородов. В общей сложности на обустройство было потрачено порядка 15 млн рублей. Финансирование осуществлялось совместно из бюджета области и местных бюджетов, сообщило «Ура.ру».

В Варгашах, например, были созданы два новых парка, приведена в порядок набережная городского пруда, а сам пруд удалось очистить и углубить. Также, была создана хоккейная команда и для нее специально построили корт.

А в городе Катайск обновлена привокзальная площадь и проложены новые аллеи в парке. В дальнейших планах расширить парк и установить в нем скамейки, фонари, урны и облагородить его малыми архитектурными формами.