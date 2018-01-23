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Хакеры украли данные 100 тыс. клиентов канадского оператора связи Bell

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Фото: Global Look Press/Reporters/ZUMAPRESS
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Киберпреступники взломали серверы одного из крупнейших канадских операторов связи компании Bell Canada и получили доступ к персональным данным более чем 100 тыс. ее клиентов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

Хакеры завладели такими данными, как имена и фамилии пользователей, адреса их электронной почты и регистрационные имена.

При этом злоумышленники не получили доступ к номерам кредитных карт и другой банковской информации клиентов.

В настоящее время полиция Канады начала расследование этой кибератаки.

В ноябре хакеры взломали сайт городской полиции в Канаде и разместили на странице сообщение в поддержку террористической организации ИГ (запрещена в России). В частности, был взломан сайт полиции города Принс-Альберт, провинция Саскачеван.

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