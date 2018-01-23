«Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты московского ЦСКА в гостях уступили казанскому «Ак Барсу» в матче чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 6:4.

У казанцев шайбы забросили Антон Ландер (9-я минута), Владимир Ткачев (17-я), Александр Бурмистров (24-я), Иржи Секач (36-я), Андрей Марков (42-я) и Станислав Галиев (46-я). В ЦСКА отличились Сергей Шумаков (11-я), Максим Шалунов (14-я, 32-я), Грег Скотт (29-я), передает «РИА Новости».

Следующий матч в чемпионате КХЛ обе команды проведут после Олимпийских игр. 27 февраля «Ак Барс» примет «Торпедо» из Нижнего Новгорода, а ЦСКА примет череповецкую «Северсталь».

Ранее 23 января стало известно, что Санкт-Петербург подал официальную заявку в Международную федерацию хоккея (IIFH) на проведение чемпионата мира по хоккею в 2024 году.