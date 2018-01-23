В Торонто арестован ранивший семерых прохожих из пистолета мужчина

Полиция Торонто (Канада) арестовала мужчину, который ранил из пистолета семерых случайных прохожих в разных районах города в середине января. Об этом сообщает телеканал CTV.

Стрелком оказался 20-летний Адам Абди, который проживает в соседнем городе Брэмптон.

По данным полиции, именно он стрелял в прохожих в период с 9 по 21 января на северо-западе Торонто.

Среди пострадавших — четырехлетняя девочка, 15-летняя девушка и мужчины от 19 до 47 лет. Серьезные ранения получил только один человек, жизнь остальных раненых вне опасности.

«Чаще всего обвиняемый стрелял по людям из окна своей машины и сразу уезжал с места преступления», –– говорится в сообщении телеканала.

Абди предъявлены обвинения по 48 пунктам, в том числе в семи попытках убийства.

22 января портал iz.ru сообщал, что в Италии 48-летний мужчина убил свою жену и открыл стрельбу из ружья по прохожим с балкона своей квартиры. Пострадали не менее пяти человек.