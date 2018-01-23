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Сеть игорных заведений ликвидировали в Красноярске

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Крупную сеть игорных заведений обнаружили и ликвидировали в Красноярске, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по краю.

Оперативная работа была проведена в городе по устранению сети заведений, предоставляющей возможность сыграть в азартные игры — в покер, карты и игровые автоматы. Игорные клубы располагались в Советском и Октябрьском районах города.

По подозрению в организации подпольных игровых заведений были задержаны четыре человека — трое мужчин и одна девушка в возрасте 26 лет, сообщило Сибирское агентство новостей.

Оперативниками было обнаружено и изъято 105 игровых автоматов, четыре покерных стола, а также фишки, карты и деньги. Всё изъятое оборудование было отправлено на экспертизу.

Обыску подверглись дома, где проживают задержанные подозреваемые лица. На них заведены уголовные дела за «Незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенных организованной группой». По данной статье предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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