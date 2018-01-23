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СБ ООН проведет заседание после сообщений о химатаке в Сирии

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Фото: Global Look Press/Albin Lohr-Jones
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Совет Безопасности ООН по инициативе России во вторник, 23 января, проведет открытое заседание, в рамках которого будет обсуждаться ситуация в Сирии, а также сообщения о новой химатаке, якобы совершенной в пригороде Дамаска. Об этом ТАСС сообщили в постпредстве РФ при ООН.

В дипмиссии Казахстана, который председательствует в Совбезе в январе, уточнили, что заседание пройдет в 23:00 мск.

Между тем в секретариате ООН, комментируя поступающую информацию о химатаке, заявили, что с чрезвычайной обеспокоенностью воспринимают эти сведения.

Данные о том, что в пригороде Дамаска якобы была совершена химическая атака, ранее в январе распространил ряд западных СМИ со ссылкой на активистов организации «Белые каски», членами которой являются представители сирийской оппозиции. Отмечалось, что хлоридом аммония отравились около 20 мирных жителей. В то же время, по данным телеканала «Аль-Маядин», погибли двое детей, пострадали 30 человек. Факт химатаки не подтвержден, но «Белые каски» уже возложили ответственность за нее на официальный Дамаск. Там применение химического оружия отрицают.

В апреле 2017 года стало известно о применении химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. Сообщалось, что при атаке погибли 80 человек и еще 200 пострадали. Сирийская оппозиция назвала виновником атаки правительственные войска Сирии, а они в ответ возложили ответственность на боевиков. Разбирательство еще не завершено.

24 ноября прошлого года жесткий проект решения, предложенный США на внеочередной сессии исполнительного совета Организации по защите от химического оружия (ОЗХО), был отклонен в связи с несогласием России и ряда других участников. Как писал iz.ru, МИД РФ назвал этот доклад непрофессиональным и поверхностным, а Дамаск предположил, что документ составили еще до расследования.

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