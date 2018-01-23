Дальнобойщик отказался покидать сломанную машину в Тюменской области

Дальнобойщик отказался покидать сломавшуюся на трассе машину в Тюменской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел сегодня ночью, 23 января, на 179-м км трассы Курган–Тюмень. У грузового автомобиля «МАЗ», который, направлялся в Ижевск, заклинило двигатель, сообщило megatyumen.ru.

Проезжающие мимо автоинспекторы заметили грузовик и, выяснив обстоятельства, предложили отвезти водителя в населенный пункт, для того чтобы он согрелся и отдохнул. Водитель отклонил предложение, объяснив, что не может оставить транспорт с грузом на дороге.

Сотрудники правоохранительных органов оставили водителю дизельное топливо и оказали помощь в запуске системы отопления. В столь сильные холода, которые сейчас присутствуют в регионе, инспекторы навещали дальнобойщика каждый час.

Утром всё же вышла из строя и система отопления грузовика. Водитель согласился на то, чтобы его доставили в ближайшую гостиницу, а грузовик в это время отбуксировали на территорию дорожно-ремонтного строительного управления.