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Толстой назвал условия возобновления выплат взносов в Совет Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, участвующий в заседании спецкомиссии по гармонизации органов Совета Европы (СЕ), заявил, что Россия будет платить взносы только после того, как вернется к своим полномочиям в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Также вице-спикер отметил, что российская делегация вернется в ПАСЕ сразу, как будут созданы необходимые условия для этого.

«Как только для этого будут условия, тогда и появится», –– ответил Толстой на вопрос о возвращении России в ассамблею.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения РФ с Крымом.

У российской стороны отобрали право голосования и отстранили от участия в работе руководящих органов ассамблеи.

После этого РФ заявила, что не будет работать на таких условиях и вернется в ПАСЕ после устранения русофобских настроений и внесения изменений, предусматривающих запрет на лишение полномочий любых делегаций, в регламент.

Ранее стало известно, что РФ не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ. Также Москва приостановила выплаты взносов в Совет Европы.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление генсека СЕ Турбьена Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов, предложил переложить эту обязанность на Украину.

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