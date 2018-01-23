Прямой эфир

Задержан подозреваемый по делу о гибели пятерых детей в пожаре в Омской области

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Следственного комитета задержали оператора газозаправочной станции, который является подозреваемым по уголовному делу о пожаре в частном доме в Омской области, где погибли пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Пожар произошел 22 января, причиной стал взрыв газового баллона. По данным следствия, оператор газозаправочной станции накануне трагедии заправил баллон с нарушениями.

«В результате проведенных следственных действий следователями установлен и задержан подозреваемый — 39-летний оператор автогазозаправочной станции, который, по мнению органов следствия, заправил газовый баллон с нарушением установленных норм безопасности, что привело к детонации газового баллона в теплом помещении», –– говорится в сообщении СК.

В настоящее время подозреваемый допрошен следователями. Он вину отрицает.

«Следствие располагает доказательствами, уличающими подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», –– добавили в СК.

Следствие намерено просить суд арестовать задержанного.

Как ранее сообщал портал iz.ru, 22 января в селе Седельниково Омской области в 12:50 по местному времени (9:50 мск) загорелся частный дом благополучной семьи с семью приемными детьми. Ранее 56-летний отец семейства заправил 12-литровый газовый баллон на автозаправке, после чего привез его домой. Через некоторое время баллон взорвался, погибли пятеро детей от шести до 18 лет. Их 49-летняя мать, также находившаяся в доме, выжила, но получила сильные ожоги.

В настоящее время она находится в реанимации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пятеро детей погибли в пожаре в Омской области
Пять человек стали жертвами ДТП под Омском

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017