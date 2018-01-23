Задержан подозреваемый по делу о гибели пятерых детей в пожаре в Омской области

Сотрудники Следственного комитета задержали оператора газозаправочной станции, который является подозреваемым по уголовному делу о пожаре в частном доме в Омской области, где погибли пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Пожар произошел 22 января, причиной стал взрыв газового баллона. По данным следствия, оператор газозаправочной станции накануне трагедии заправил баллон с нарушениями.

«В результате проведенных следственных действий следователями установлен и задержан подозреваемый — 39-летний оператор автогазозаправочной станции, который, по мнению органов следствия, заправил газовый баллон с нарушением установленных норм безопасности, что привело к детонации газового баллона в теплом помещении», –– говорится в сообщении СК.

В настоящее время подозреваемый допрошен следователями. Он вину отрицает.

«Следствие располагает доказательствами, уличающими подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», –– добавили в СК.

Следствие намерено просить суд арестовать задержанного.

Как ранее сообщал портал iz.ru, 22 января в селе Седельниково Омской области в 12:50 по местному времени (9:50 мск) загорелся частный дом благополучной семьи с семью приемными детьми. Ранее 56-летний отец семейства заправил 12-литровый газовый баллон на автозаправке, после чего привез его домой. Через некоторое время баллон взорвался, погибли пятеро детей от шести до 18 лет. Их 49-летняя мать, также находившаяся в доме, выжила, но получила сильные ожоги.

В настоящее время она находится в реанимации.