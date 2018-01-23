Глава Минкомсвязи рассказал о блокировке групп в соцсетях после инцидентов в школах

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров рассказал, что блокировать группы с негативной информацией можно без внесения изменений в российское законодательство.

Об этом он сообщил во вторник, 23 января.

«События, которые произошли в российских школах, заставляют задуматься, насколько оперативно такая информация выявляется. Блокировать такую информацию мы можем уже сегодня, даже не нужно вносить какие-то правки в законодательство. Эти блокировки могут происходить, и очень быстро», — цитирует Никифорова RT.

При этом он отметил, что сам интернет и соцсети не виноваты и что нужно отследить, как негативная информация появляется.

19 января заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что ученикам школ необходимо как можно больше рассказывать о поведении в случае поступления тревожной информации, для этого в школах необходимо ввести уроки информационной безопасности.

Она отметила, что этот вопрос относится к элементарным правилам безопасности, обучению ребенка первичным навыкам того, как следует поступать в экстренном случае, в том числе в случае поступления тревожной информации через соцсети.