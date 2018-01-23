Продюсер «Нелюбви» сравнил номинацию на «Оскар» с отбором в космонавты

Продюсер фильма «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева Александр Роднянский назвал выдвижение картины на престижную премию «Оскар» большой победой, сравнив его с отбором в отряд космонавтов.

«Это как отряд космонавтов, куда отбирали 10 человек. Это уже большая победа. Поэтому мы рады. «Оскар» по-прежнему остается самой известной, самой важной, самой значимой кинематографической наградой», — цитирует Роднянского телеканал «Звезда».

Продюсер добавил, что членами Американской киноакадемии являются очень известные и признанные профессионалы из всех стран мира. «И для нас, естественно, быть в пятерке номинантов — большая честь», — подчеркнул он.

Продюсер добавил, что все, кто работал над лентой, очень сильно волновались перед оглашением списка номинантов на «Оскар».

Напомним, номинантов на престижную кинопремию ранее объявили в Лос-Анджелесе. Церемония оглашения претендентов проходила в театре «Долби» в Голливуде.

Картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева поборется за статуэтку в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от России.

90-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 4 марта текущего года. Ее ведущим второй год подряд будет телеведущий Джимми Киммел.