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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Курской области

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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации» открылся в Конышевском районе Курской области.

Комплекс назвали «Чемпион». В соответствии с современными стандартами он оснащен всем необходимым оборудованием. Квалифицированные тренеры также уже подобраны. Взрослые и дети, проживающие в районе, теперь смогут заниматься здесь легкой атлетикой, теннисом, аэробикой, фитнесом, боевыми искусствами, а также баскетболом и мини-футболом, сообщает «Курская правда».

Директором ФОКа стал руководитель клуба боевого самбо Сергей Митюнин. Пропускная способность объекта составляет 50 человек в смену. Всего смен будет пять, по два часа. Также здесь предусмотрены тренажерный и универсальный залы, залы для борьбы и групповых занятий и трибуны для болельщиков, которые смогут вместить 60 зрителей.

Торжественное открытие посетил губернатор региона Александр Михайлов, который поблагодарил строителей за отличную работу. На строительство комплекса из муниципального и областного бюджета было выделено более 93 млн рублей.

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