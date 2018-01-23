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Танцующие стриптиз чиновники в Оренбуржье уволены губернатором

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Губернатор Оренбургской области уволил регионального министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких, а также трех его заместителей, которые снялись в клипе со стриптизом и распитием алкогольных напитков. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.

«Указами губернатора Оренбургской области освобождены от занимаемых должностей руководитель министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и его заместители –– Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов, Владимир Рябов», –– говорится в сообщении.

Также в правительстве региона отметили, что решение об увольнении чиновников было принято в первые несколько секунд просмотра ролика.

«Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы», –– заявил Юрий Берг.

Исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства назначен Владимир Морозов.

В клипе, появившемся в интернете, чиновники минлесхоза сидят за рабочим столом, пьют пиво на фоне мешка с надписью «Бюджет» и играют в карты. После этого чиновники, переодетые в различные костюмы, исполняют ипровизированный танец у шеста.

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