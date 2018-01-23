Танцующие стриптиз чиновники в Оренбуржье уволены губернатором
Губернатор Оренбургской области уволил регионального министра лесного и охотничьего хозяйства Виктора Тонких, а также трех его заместителей, которые снялись в клипе со стриптизом и распитием алкогольных напитков. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области.
«Указами губернатора Оренбургской области освобождены от занимаемых должностей руководитель министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и его заместители –– Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов, Владимир Рябов», –– говорится в сообщении.
Также в правительстве региона отметили, что решение об увольнении чиновников было принято в первые несколько секунд просмотра ролика.
«Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы», –– заявил Юрий Берг.
Исполняющим обязанности министра лесного и охотничьего хозяйства назначен Владимир Морозов.
В клипе, появившемся в интернете, чиновники минлесхоза сидят за рабочим столом, пьют пиво на фоне мешка с надписью «Бюджет» и играют в карты. После этого чиновники, переодетые в различные костюмы, исполняют ипровизированный танец у шеста.