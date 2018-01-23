Медсестра и фельдшер пострадали в ДТП со «скорой» в Ярославле

Медсестра и фельдшер пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, в которое попала машина скорой помощи, на Московском шоссе в Ярославле.

Инцидент произошел на перекрестке с улицей Наумова в ночь на 23 января. Машина скорой помощи с пациентом двигалась на желтый сигнал светофора и столкнулась с автомобилем «Лада». При этом проблесковый маячок спецмашины был включен, однако звуковые сигналы не подавались, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

В результате происшествия медсестра и фельдшер, которые находились в машине скорой помощи, получили гематомы и ушибы. Теперь специалистам придется разобраться в причинах произошедшей аварии.