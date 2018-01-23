Спортивный арбитражный суд в Женеве посетили российские скелетонисты

В Женеве продолжаются слушания по апелляциям российских спортсменов. Спортивный арбитражный суд посетили скелетонисты.

Пожизненную дисквалификацию оспорят Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Ольга Потылицына, Мария Орлова, Елена Никитина. В интервью «Известиям» спортсменка призналась, что надеется на справедливое решение.

Слушания будут длиться до 30 января, апелляции подали 39 спортсменов. Окончательное решение огласят всего за полторы недели до старта Олимпиады.